Sabores de outono

Os estudantes de tres, catro e cinco anos do CEIP Virxe de Covadonga puxeron todo o seu interese para decorar o seu centro educativo coas cores e os elementos do outono e levaron a cabo varias actividades: fixeron murais espectaculares con diferentes técnicas(coloreado, picado, recortado, estampado...) e unha bonita e completa exposición de froitos e froitas do outono, na que participaron as familias.

Realizaron unha vendima completa: cortaron os acios que as mestras colgaran previamente no patio a modo de parra, recolleron os vagos que caian ao chan, clasificaron as uvas segun a súa cor (brancas e tintas) botáronas nos cestos e pisáronas coas catiúscas ben limpiñas. Despois colaron e probaron os mostos branco e tinto. Para rematar o día fixeron dous murais coas cores de outono no que todos os nenos e nenas estamparon os seus pes e as súas mans. Festexaron o tradicional Samaín: fixeron uns bonitos disfraces de cabaciñas con cara de susto, e as familias mandaron pratos elaborados con produtos de outono. Tiveron uns invitados moi especiais: D. Jesus Vazquez, alcalde de Ourense, Dª Belen Iglesias, concelleira de Educación, Dª Mª Mercedes Gallego, Xefa Territorial de Educación, todos degustaron esta merenda de outono. Tamen conmemoraron o magosto cunha gran festa no patio do centro educativo con xogos populares, comida típica desta data e sesión de maquillaxe con debuxos de castañas.