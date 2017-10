Uso correcto das redes sociais

A actuación formativa enmarcouse dentro do conxunto de actividades programadas dentro do novo Plan de Mocidade proxectado pola área de Mocidade do Concello de Verín.

Esta actividade, impartiuse en dúas sesións. A primeira dirixida a nenos de 9 a 15 anos; e a segunda, aos alumnos dos institutos verineses. O principal obxectivo destas charlas é dar a coñecer aos máis novos as diferentes posibilidades e beneficios que nos achegan as redes sociais así como os perigos, como pode ser o ciberacoso, aos que se expoñen se non se fai un uso responsable das mesmas.

O martes 30 de outubro, e tamén enmarcada dentro do Plan de Mocidade, Javier Talegón, Experto Universitario en Xestión e Conservación de Flora, Fauna e Espazos Protexidos, impartirá a charla “A posta en valor do medioambiente e dás nosas especies autóctonas”. Nesta xornada, Talegón ofrecerá a nenos e adolescentes unha presentación sobre diferentes temáticas (ecoloxía, bioloxía, conservación, anatomía, funcións ecosistémicas, etc.), un taller para coñecer ao lobo e abordará os mitos, realidades e beneficios económicos asociados ao medioambiente e ou turismo natural.