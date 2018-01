Xogos de mesa para concienciar sobre a reciclaxe

A educación ambiental é unha das materias ás que os escolares do colexio Divina Pastora “Franciscanas” lle adican unha atención especial. Ademais do estudo da materia na aula, durante todo o curso, e incluso en vacacións, realizan múltiples accións de coidado do entorno, de concienciación e de reciclaxe. Trátase así dun tema que están a tratar dun xeito dinámico e divertido e aseguran que deste xeito é moi doado aprender.

Hai uns días, un grupo de escolares, supervisados polo seu mestre Gonzalo Sánchez, traballaron no tema dos tres “Rs” ecolóxicos e o tratamento do lixo. Para elo compartiron un xogo de mesa co que aprenderon moitos conceptos dun xeito divertido. Tamén foron os encargados de repartir diferentes carteis do programa Recíclate con Sogama por todas as aulas do centro, para así concienciar a todos os seus compañeiros e compañeiras da importancia de realizar un xesto tan sinxelo pero á vez tan importante como é a reciclaxe.