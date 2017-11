El COB no gana ni cuando parece que ya lo ha hecho

Derrota dura. Sin paliativos. Por el fondo, por supuesto. El balance de 1-8 pesa y duele. Pero también por la forma. La prórroga fue una losa que los cobistas no pudieron soportar. Ni estuvieron cerca en la prórroga. Antes sí. Mucho. Tanto que la tocaron con la punta de los dedos. Incluso cuando las luces se había apagado, tuvieron la última ocasión para ganar el partido en el cuarto parcial. Salió Cruz. Otra vez más. Tocará reflexión. "Por h o por b" el equipo no gana. Puede llegar al final con opciones, pero o le condena el última cuarto, o las rotaciones fiables (la falta de ellas, más bien), o el cansancio o una mezcla de todo.

El Pazo apretó por momentos, pero ni el ambiente estuvo caldeado. Por no haber no hubo ni jamón al descanso y fue sustituido por un vale. El objetivo, no entrar en crisis. Las soluciones, con los que están o con aquellos que puedan llegar. Se necesitan hombres para la causa cobista esta campaña.