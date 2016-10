Ocampo, la meta del Prat

Ourense vuelve a presumir de banquillo en la Liga ACB. La temporada pasada dirigió al Estudiantes y esta a otro histórico, el Joventut de Badalona. Diego Ocampo (Ourense, 9 de enero de 1976) afronta un proyecto tremendamente ilusionante en un club que ha sido campeón de Europa y con una apuesta irrenunciable por la cantera.

"En este club es una apuesta a la vez por necesidad y a la vez por cultura. Lo importante es tener un método y paciencia y el Joventut lo tiene y por eso poco a poco van saliendo jugadores", dice Ocampo.

El sábado, el COB se enfrentará a un equipo, el Prat, que está vinculado y es dependiente del Joventut. Cuatro jugadores realizaron la pretemporada a las órdenes de Ocampo y se van rotando a diario con el equipo de ACB.

Inmejorable scouting para el COB: "Vienen de ganar la Lliga Catalana y tienen siempre un buen ritmo. Juegan un baloncesto dinámico y siempre a buen ritmo en ataque y en defensa y se pasan muy bien el balón. Tienen una línea marcada y un entrenador que tiene enganchados a los jugadores".

Xavi Forcada, Álex Ros, Gerbert Martí o Pep Ortega no necesitan presentación, son los 'veteranos' que tiran del equipo. En el Joventut la atención se centra en los cuatro jugadores que trabajan con Diego Ocampo. El sábado jugarán contra el COB. "No nos llevaremos a ninguno al partido de Andorra", adelanta el entrenador ourensano.

Cuatro rivales a seguir

Óscar Amo es una de la referencias interiores: "Es un jugador muy luchador y muy disciplinado. Está intentando hacerse jugador de LEB. Lo mejor que tiene es su capacidad para terminar con las dos manos cerca del aro".

Otro interior, el holandés Terrence Bieshaar jugó en Murcia en la primera jornada de la ACB. El sábado estará ante el COB: "Es un jugador un poco 'tapado' porque como muchos de los jugadores grandes, por su evolución física, va a otro ritmo. Es algo similar a lo que le pasó a Fran Guerra, que nivel personal y físico está en un momento muy bueno de su evolución, o a Ondrej Balvin, Marc Gasol o Juanjo Triguero. Está iniciando ese proceso. No es un 'cinco', es más un 'cuatro y medio' y tiene muy buena actitud y muy buen tiro de media distancia".

En el perímetro están dos jugadores. Uno, Xabi López: "Es internacional pero ha tenido muy mala suerte con las lesiones y se ha notado en su progresión. Tiene mucho potencial pero necesita continuidad. Es muy buen penetrador y tiene puntería". Otro, Sergi Costa: "Es un jugador al que he tenido en las slección. Controla muy bien el juego. Es familia de jugadores (sobrino de Quim Costa) y lee muy bien el juego".

“Pienso igual que cuando entrenaba al Carmelitas o al ABO”

Diego Ocampo debutó con el Joventut el domingo en Murcia (67-65). El viernes recibe en el Olímpico al Fuenlabrada y el domingo juega en Andorra. "No podré ir a ver el partido del COB porque estaremos de viaje", dice el entrenador ourensano.

"Entrenar al Joventut es un orgullo. Para mí nunca fue un objetivo ser entrenador profesional. Me planteaba cuando entrenaba en Carmelitas hacerlo lo mejor posible y en el ABO igual. Ahora ocurre lo mismo e intento disfrutar de lo que tengo. Disfrutar los ayudantes que tengo, del director deportivo que tengo y de los jugadores que tengo. No deja de ser un privilegio tener en la vida estas oportunidades y hay que aprovecharlas trabajando lo máximo posible", explica dejando clara la mentalidad que han mantenido desde el inicio de su carrera.

Cuando se le pregunta por la competición tampoco deja dudas sobre su método: "Es pasado el partido de Murcia. Ahora tenemos que centrarnos, más que en el partido del viernes, en entrenar bien durante el día a día". Y añade: "Consiste en repetir lo que hicimos bien y pasar a hacerlo muy bien y lo que hicimos mal mejorarlo. Llorar no sirve. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos para mejorar. Hay que entrenar mucho, pero no muchas horas si no muy bien. Sabemos cual es nuestra línea y lo que queremos hacer". No hace cábalas: "Solo importa el presente. Trabajar bien en el presente te asegura tener un buen futuro".