A maiores 72 03/01/2026

José Carlos Castro, Manuel López, Benito Bouzada y Alfonso Vázquez protagonizan este programa.

Sinopsis

José Carlos Castro, anticuario y rockero, habla de la pasión por aprender y disfrutar de nuestras actividades. Manuel López, visitador médico, valora el respeto y la amistad profesional. Benito Bouzada, experto en Seguridad Víal, explica la buena manera de andar fuera de la ciudad y en los núcleos rurales. Alfonso Vázquez, jubilado de Servicios sociales, cuenta su satisfacción por ayudar a los mayores en residencias.

Ficha técnica

Emisión

03/01/2025

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

