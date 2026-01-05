A maiores 72 03/01/2026

A maiores
José Carlos Castro, Manuel López, Benito Bouzada y Alfonso Vázquez protagonizan este programa.
José Carlos Castro, anticuario y rockero, habla de la pasión por aprender y disfrutar de nuestras actividades. Manuel López, visitador médico, valora el respeto y la amistad profesional. Benito Bouzada, experto en Seguridad Víal, explica la buena manera de andar fuera de la ciudad y en los núcleos rurales. Alfonso Vázquez, jubilado de Servicios sociales, cuenta su satisfacción por ayudar a los mayores en residencias.
Emisión
03/01/2025
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís