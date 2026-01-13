A maiores 73 10/01/2026

A maiores
Marcos Rodríguez Pantoja, María Antonia Rilo, Marga Díaz, Rosa María Bermúdez, Luis Rivera y Angélica Rodríguez protagonizan este espacio.
Marcos Rodríguez Pantoja cuenta su vida con animales salvajes en Historias de Ourense. María Antonia Rilo modera la tertulia dedicada a las rebajas, con Marga Díaz, Rosa María Bermúdez y Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto, Ourense Centro. Angélica Rodríguez detalla los géneros de ropa que ofrece en su tienda.
Emisión
10/01/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís