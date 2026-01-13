A maiores 73 10/01/2026

15 dic 2025

Marien Pena, profesora jubilada, cuenta su pasión por los viajes, el teatro y la lectura. Chari Vázquez de Parga, oftalmóloga, explica cómo hay que revisar los ojos. Diego Garrido alerta sobre el consumo de videos en internet. Juan José Gómez, presidente del colegio de veterinarios de Ourense, recomienda tener una mascota, como ayuda terapéutica.