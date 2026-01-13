A maiores 73 10/01/2026

A maiores

Marcos Rodríguez Pantoja, María Antonia Rilo, Marga Díaz, Rosa María Bermúdez, Luis Rivera y Angélica Rodríguez protagonizan este espacio.

Entrevista Entretenimiento Salud

Sinopsis

Marcos Rodríguez Pantoja cuenta su vida con animales salvajes en Historias de Ourense. María Antonia Rilo modera la tertulia dedicada a las rebajas, con Marga Díaz, Rosa María Bermúdez y Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto, Ourense Centro. Angélica Rodríguez detalla los géneros de ropa que ofrece en su tienda.

Ficha técnica

Emisión

10/01/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

