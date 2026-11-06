A maiores
A Maiores 07/11/2026
Wilfredo Cueto, escritor. Ana Bravo, médico. Xosé Lois Carrillón, xornalista xubilado y Esteban Jiménez, escritor.
A maiores
Wilfredo Cueto, escritor. Ana Bravo, médico. Xosé Lois Carrillón, xornalista xubilado y Esteban Jiménez, escritor.
A Maiores 07/11/2026
Wilfredo Cueto, escritor. Ana Bravo, médico. Xosé Lois Carrillón, xornalista xubilado y Esteban Jiménez, escritor.
Emisión
07/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís