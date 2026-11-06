A maiores

A Maiores 07/11/2026

Wilfredo Cueto, escritor. Ana Bravo, médico. Xosé Lois Carrillón, xornalista xubilado y Esteban Jiménez, escritor.

Entrevista Entretenimiento Salud

A Maiores 07/11/2026

A Maiores 07/11/2026

Sinopsis

Wilfredo Cueto, escritor. Ana Bravo, médico. Xosé Lois Carrillón, xornalista xubilado y Esteban Jiménez, escritor.

Ficha técnica

Emisión

07/11/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

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