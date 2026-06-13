A maiores

A Maiores 13/06/2026

Raúl Salgado, xestion de residuos urbanos y artista, anima a los vecinos a ayudar en la limpieza de la ciudad, así como hacer música limpia la mente. Elisa González, enfermera, aconseja sobre la visión, sus revisiones y la actividad siendo jubilada. Benito Bouzada, Federación Estatal de Educación Vial, explica la necesidad de los chalecos para la seguridad de los viandantes. Xosé Bieito Seara, gestor administrativo, detalla la diferencia entre los gestores administrativos y los economistas.

Entrevista Entretenimiento Salud

A Maiores 13/06/2026

A Maiores

Sinopsis

Raúl Salgado, xestion de residuos urbanos y artista, anima a los vecinos a ayudar en la limpieza de la ciudad, así como hacer música limpia la mente. Elisa González, enfermera, aconseja sobre la visión, sus revisiones y la actividad siendo jubilada. Benito Bouzada, Federación Estatal de Educación Vial, explica la necesidad de los chalecos para la seguridad de los viandantes. Xosé Bieito Seara, gestor administrativo, detalla la diferencia entre los gestores administrativos y los economistas.

Ficha técnica

Emisión

13/06/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

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