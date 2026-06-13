A maiores

A Maiores 13/06/2026

Raúl Salgado, xestion de residuos urbanos y artista, anima a los vecinos a ayudar en la limpieza de la ciudad, así como hacer música limpia la mente. Elisa González, enfermera, aconseja sobre la visión, sus revisiones y la actividad siendo jubilada. Benito Bouzada, Federación Estatal de Educación Vial, explica la necesidad de los chalecos para la seguridad de los viandantes. Xosé Bieito Seara, gestor administrativo, detalla la diferencia entre los gestores administrativos y los economistas.