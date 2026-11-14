A maiores

A Maiores 14/11/2026

Olga Novoa, poetisa, María Basalo, cardióloga, Xosé Lois Carrión, xornalista jubilado y Juan Liñares, artista multidisciplinar.

Entrevista Entretenimiento Salud

A Maiores 14/11/2026

A Maiores

Sinopsis

Olga Novoa, poetisa, María Basalo, cardióloga, Xosé Lois Carrión, xornalista jubilado y Juan Liñares, artista multidisciplinar.

Ficha técnica

Emisión

14/11/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

stats