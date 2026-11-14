A maiores
A Maiores 14/11/2026
Olga Novoa, poetisa, María Basalo, cardióloga, Xosé Lois Carrión, xornalista jubilado y Juan Liñares, artista multidisciplinar.
A maiores
Olga Novoa, poetisa, María Basalo, cardióloga, Xosé Lois Carrión, xornalista jubilado y Juan Liñares, artista multidisciplinar.
A Maiores 14/11/2026
Olga Novoa, poetisa, María Basalo, cardióloga, Xosé Lois Carrión, xornalista jubilado y Juan Liñares, artista multidisciplinar.
Emisión
14/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís