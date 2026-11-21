A maiores
A Maiores 21/11/2026
Rosa Andrade, administrativa. Antonio Garrido, medicina intensiva. Xosé Carrión, periodista jubilado. Toño Guede, escritor.
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Emisión
21/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís