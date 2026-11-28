17/10/2026

Nieves Rodríguez, 86 primaveras, anima a todos a hacer deporte. Mercedes Vila, técnico de auxiliar de enfermería, destaca la emoción de comunicarse con los enfermos. Mari Carmen Montero, cocinera, detalla su elaboración de la tarta de queso y los adobes de nueces. Belén G. Quevedo, Jefa Área Turismo Termal, explica los beneficios de las aguas mineromedicinales.