A maiores
A Maiores 28/11/2026
Mariano González, hostelero. Marta Corbillon, visitadora médica. Manuel Cabaleiro y Manuel Seco, doctores.
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A Maiores 28/11/2026
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Emisión
28/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís