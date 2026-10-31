A maiores
A Maiores 31/10/2026
Bieito Ledo, presidente de la Fundación Bieito Ledo. María del Carmen Sánchez, primera mujer celadora. Xose Lois Carrión, xornalista xubilado. Rita Mira, presidenta agrupación Queixumes dos Pinos.
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Bieito Ledo, presidente de la Fundación Bieito Ledo. María del Carmen Sánchez, primera mujer celadora. Xose Lois Carrión, xornalista xubilado. Rita Mira, presidenta agrupación Queixumes dos Pinos.
Emisión
31/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Salud
Directores
Luis Morales
Productores
Armando González
Presentador
Armando González
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís