A maiores

A Maiores 31/10/2026

Bieito Ledo, presidente de la Fundación Bieito Ledo. María del Carmen Sánchez, primera mujer celadora. Xose Lois Carrión, xornalista xubilado. Rita Mira, presidenta agrupación Queixumes dos Pinos.

Entrevista Entretenimiento Salud

A Maiores 31/10/2026

A Maiores

Sinopsis

Bieito Ledo, presidente de la Fundación Bieito Ledo. María del Carmen Sánchez, primera mujer celadora. Xose Lois Carrión, xornalista xubilado. Rita Mira, presidenta agrupación Queixumes dos Pinos.

Ficha técnica

Emisión

31/11/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Salud

Directores

Luis Morales

Productores

Armando González

Presentador

Armando González

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donís

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