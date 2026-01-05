Café de redacción

Café de Redacción. Miguel Santalices 04/01/2026

Laura Vázquez e daniel canal entrevistan ao presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices.

Entrevista Información Política

Sinopsis

Miguel Santalices protagoniza un novo café de redacción, respondendo ás preguntas dos xornalistas Daniel Canal e Laura Vázquez.

Ficha técnica

Emisión

04/01/2026

Genero

Entrevista, Información, Política

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

Equipo técnico

Fany Fernández, Patricia Mayor

