Café de Redacción. Miguel Santalices 04/01/2026
Laura Vázquez e daniel canal entrevistan ao presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices.
Miguel Santalices protagoniza un novo café de redacción, respondendo ás preguntas dos xornalistas Daniel Canal e Laura Vázquez.
04/01/2026
Entrevista, Información, Política
Laura Vázquez
Laura Vázquez
Fany Fernández, Patricia Mayor