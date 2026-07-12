Café de redacción

Café de Redacción. Adriana Domínguez

El periodista de La Región Daniel Canal entrevista a Adriana Domínguez en nuevo Café de Redacción para celebrar los 50 años de la marca.

Entrevista Información Política

Café de Redacción. Adriana Domínguez

Cafe de Redacción. Adriana Domínguez

Sinopsis

El periodista de La Región Daniel Canal entrevista a Adriana Domínguez en nuevo Café de Redacción para celebrar los 50 años de la marca.

Ficha técnica

Emisión

12/07/2026

Genero

Entrevista, Información, Política

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

Equipo técnico

Fany Fernández, Patricia Mayor

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