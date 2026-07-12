Café de redacción
Café de Redacción. Adriana Domínguez
El periodista de La Región Daniel Canal entrevista a Adriana Domínguez en nuevo Café de Redacción para celebrar los 50 años de la marca.
Café de redacción
El periodista de La Región Daniel Canal entrevista a Adriana Domínguez en nuevo Café de Redacción para celebrar los 50 años de la marca.
Café de Redacción. Adriana Domínguez
El periodista de La Región Daniel Canal entrevista a Adriana Domínguez en nuevo Café de Redacción para celebrar los 50 años de la marca.
Emisión
12/07/2026
Genero
Entrevista, Información, Política
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez
Equipo técnico
Fany Fernández, Patricia Mayor