Cinephilia

Cinephilia 12/08/2026

En este programa resumo de lo mejor de la temporada, volveremos a ver una entrevista con el cineasta Adrián Canoura y un reportaje especial sobre cinema y poesía.

Entrevista Entretenimiento Cultura

Cinephilia 12/08/2026

CINEPHILIA 12/08/2026

Sinopsis

En este programa resumo de lo mejor de la temporada, volveremos a ver una entrevista con el cineasta Adrián Canoura y un reportaje especial sobre cinema y poesía.

Ficha técnica

Emisión

12/08/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Simone Saibene

Productores

Simone Saibene

Presentador

Simone Saibene

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán

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