Cinephilia 12/08/2026

03/06/2026

En el programa de hoy, conducido por Simone Saibene, con motivo del estreno de la serie 'El señor de las moscas' se hablará de aquellas películas que tienen una isla desierta como escenario. Se darán a conocer las últimas novedades sobre el audiovisual gallego. Se comentarán los últimos estrenos de la cartelera y de las plataformas digitales, entre otros contenidos.