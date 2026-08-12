Cinephilia
Cinephilia 12/08/2026
En este programa resumo de lo mejor de la temporada, volveremos a ver una entrevista con el cineasta Adrián Canoura y un reportaje especial sobre cinema y poesía.
Cinephilia
En este programa resumo de lo mejor de la temporada, volveremos a ver una entrevista con el cineasta Adrián Canoura y un reportaje especial sobre cinema y poesía.
Cinephilia 12/08/2026
En este programa resumo de lo mejor de la temporada, volveremos a ver una entrevista con el cineasta Adrián Canoura y un reportaje especial sobre cinema y poesía.
Emisión
12/08/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Lenguajes audio
Español y Gallego
Directores
Simone Saibene
Productores
Simone Saibene
Presentador
Simone Saibene
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán