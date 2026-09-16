Cinephilia
Cinephilia 16/09/2026
En este programa, presentado por Simone Saibene, estarán presentes en el plató el director de fotografía Alberte Branco y el cineasta y periodista Aser Álvarez.
Cinephilia
En este programa, presentado por Simone Saibene, estarán presentes en el plató el director de fotografía Alberte Branco y el cineasta y periodista Aser Álvarez.
Cinephilia 16/09/2026
En este programa, presentado por Simone Saibene, estarán presentes en el plató el director de fotografía Alberte Branco y el cineasta y periodista Aser Álvarez.
Emisión
16/09/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Simone Saibene
Productores
Simone Saibene
Presentador
Simone Saibene
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán