Cinephilia

Cinephilia 16/09/2026

En este programa, presentado por Simone Saibene, estarán presentes en el plató el director de fotografía Alberte Branco y el cineasta y periodista Aser Álvarez.

Entrevista Entretenimiento Cultura

Cinephilia 16/09/2026

CINEPHILIA 16 09 2026

Sinopsis

En este programa, presentado por Simone Saibene, estarán presentes en el plató el director de fotografía Alberte Branco y el cineasta y periodista Aser Álvarez.

Ficha técnica

Emisión

16/09/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Simone Saibene

Productores

Simone Saibene

Presentador

Simone Saibene

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán

stats