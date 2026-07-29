Cinephilia
Cinephilia 29-07-2026
En este programa, conducido por Simone Saibene, estará presente en el plató la cineasta Paula Cons. Habrá un reportaje especial sobre el genero del "cine dentro del cine", entre otros contenidos.
Cinephilia
En este programa, conducido por Simone Saibene, estará presente en el plató la cineasta Paula Cons. Habrá un reportaje especial sobre el genero del "cine dentro del cine", entre otros contenidos.
Cinephilia 29-07-2026
En este programa, conducido por Simone Saibene, estará presente en el plató la cineasta Paula Cons. Habrá un reportaje especial sobre el genero del "cine dentro del cine", entre otros contenidos.
Emisión
29/07/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Simone Saibene
Productores
Simone Saibene
Presentador
Simone Saibene
Equipo técnico
Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán