Cinephilia

Cinephilia 29-07-2026

En este programa, conducido por Simone Saibene, estará presente en el plató la cineasta Paula Cons. Habrá un reportaje especial sobre el genero del "cine dentro del cine", entre otros contenidos.

Entrevista Entretenimiento Cultura

Cinephilia 29-07-2026

Cinephilia 29 07 2026

Sinopsis

En este programa, conducido por Simone Saibene, estará presente en el plató la cineasta Paula Cons. Habrá un reportaje especial sobre el genero del "cine dentro del cine", entre otros contenidos.

Ficha técnica

Emisión

29/07/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Simone Saibene

Productores

Simone Saibene

Presentador

Simone Saibene

Equipo técnico

Edición: Fany Fernández, Cámara: Jose Donías, Borja González, Guillermo Sulbarán

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