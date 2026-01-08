Cousas de comer 06-01-2026

24 sep 2025

Esta semana dedicamos el programa a la vendimia en la Ribeira Sacra, pero desde el punto de vista enoturístico. Visitamos la bodega Via Romana a orillas del Miño en Belesar, donde nos explican la programación de enoturismo que tienen a lo largo de todo el año. En O Saviñao, descubriremos la primera casa de turismo rural que se fundó en Galicia, A Torre de Vilariño. En Sober conoceremos A Man de Prado, una bodega ejemplar en el corazón de Amandi y en Santo Estevo nos acercaremos al embarcadero de Viajes Hemisferios para conocer sus rutas de cat