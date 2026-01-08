Cousas de Comer

Cousas de comer 06-01-2026

Francisco Gil entrevis a Servando Álvarez, director técnico del centro de desenvolvemento agrogandeiro del Inorde, nos habla de los concursos internacionales de vino en 2026 y nos adelanta la agenda gastronómica y festiva.

Reportaje Entretenimiento Gastronomía

Cousas de comer

Sinopsis

Ficha técnica

Emisión

06/01/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Gastronomía

Directores

Francisco Gil

Productores

Francisco Gil, Sesé Ares

Presentador

Francisco Gil

