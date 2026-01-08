Cousas de comer 06-01-2026

Las dos fiestas que se celebran el último fin de semana de agosto en el Ribeiro protagonizan nuestro programa de hoy. La Festa da Istoria, de Ribadavia y la de la Vendimia en Leiro. De la primera hablamos con Yolanda Gómez, concejala de cultura de Ribadavia y vicepresidenta de la comisión organizadora de la recreación medieval ribadaviense. De la segunda, con Francisco José Fernández, alcalde de Leiro. Y ya en ruta por el Ribeiro, arrancamos el programa en el Mesón A Lareira de Arnoia, que nos presenta sus productos estrella de esta temporada.