Cousas de Comer

Cousas de comer 13/01/2026

Hoy en Cousas de comer visitamos el rianxo y la plaza de abastos, hablaremos con Manel González de Cárnicas Milucho y haremos un recorrido por los embalses de la provincia.

Reportaje Entretenimiento Gastronomía

PACO GIL_COUSAS

Sinopsis

Ficha técnica

Emisión

13/01/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Gastronomía

Directores

Francisco Gil

Productores

Francisco Gil, Sesé Ares

Presentador

Francisco Gil

