Cousas de comer 13/01/2026
Hoy en Cousas de comer visitamos el rianxo y la plaza de abastos, hablaremos con Manel González de Cárnicas Milucho y haremos un recorrido por los embalses de la provincia.
Hoy en Cousas de comer visitamos el rianxo y la plaza de abastos, hablaremos con Manel González de Cárnicas Milucho y haremos un recorrido por los embalses de la provincia.
Emisión
13/01/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Gastronomía
Directores
Francisco Gil
Productores
Francisco Gil, Sesé Ares
Presentador
Francisco Gil