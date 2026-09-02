Cousas de Comer

Cousas de Comer 01/09/2026

A comarca del Ribeiro fue la gran protagonista de las fiestas del pasado fin de semana. En Ribadavia, la Festa da Istoria y en Leiro la de la vendimia.

Reportaje Entretenimiento Gastronomía

Cousas de Comer 01/09/2026

COUSAS DE COMER 01 09 2026

Sinopsis

A comarca del Ribeiro fue la gran protagonista de las fiestas del pasado fin de semana. En Ribadavia, la Festa da Istoria y en Leiro la de la vendimia. De ambas les ofrecemos sendos reportajes, además de una entrevista a Yolanda Gómez, vicepresidenta de la asociación que organiza la Festa da Istoria y concejala de cultura de Ribadavia. Y antes, hicimos una parada en el supermercado Plenus de la Avenida de Zamora para hablar con Roberto Pomar de cómo va la costera del bonito de este año.

Ficha técnica

Emisión

01/09.2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Gastronomía

Directores

Francisco Gil

Productores

Francisco Gil, Sesé Ares

Presentador

Francisco Gil

stats