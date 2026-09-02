Cousas de Comer 01/09/2026

Sinopsis

A comarca del Ribeiro fue la gran protagonista de las fiestas del pasado fin de semana. En Ribadavia, la Festa da Istoria y en Leiro la de la vendimia. De ambas les ofrecemos sendos reportajes, además de una entrevista a Yolanda Gómez, vicepresidenta de la asociación que organiza la Festa da Istoria y concejala de cultura de Ribadavia. Y antes, hicimos una parada en el supermercado Plenus de la Avenida de Zamora para hablar con Roberto Pomar de cómo va la costera del bonito de este año.