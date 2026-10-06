Cousas de Comer

Cousas de comer 06/10/2026

Esta semana nos vamos al Ribeiro para entrevistar a la presidenta del Consejo Regulador de esa denominación de origen, Concha Iglesias, que hace balance de esta singular vendimia, la más adelantada de la historia. Antonio Muñoz, director técnico del grupo Bodegas Gallegas nos cuenta también cómo ha sido la experiencia de sus bodegas en el Ribeiro, Ribeira Sacra y Rías Baixas y, entre uno y otro hacemos recuento del volumen de kilos que ha dejado la vendimia de 2026 en las cinco DO gallegas.

Reportaje Entretenimiento Gastronomía

Cousas de comer 06/10/2026

COUSAS DE COMER 06 10 26

Sinopsis

Esta semana nos vamos al Ribeiro para entrevistar a la presidenta del Consejo Regulador de esa denominación de origen, Concha Iglesias, que hace balance de esta singular vendimia, la más adelantada de la historia. Antonio Muñoz, director técnico del grupo Bodegas Gallegas nos cuenta también cómo ha sido la experiencia de sus bodegas en el Ribeiro, Ribeira Sacra y Rías Baixas y, entre uno y otro hacemos recuento del volumen de kilos que ha dejado la vendimia de 2026 en las cinco DO gallegas.

Ficha técnica

Emisión

06/10/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Gastronomía

Directores

Francisco Gil

Productores

Francisco Gil, Sesé Ares

Presentador

Francisco Gil

stats