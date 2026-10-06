Cousas de Comer
Cousas de comer 06/10/2026
Esta semana nos vamos al Ribeiro para entrevistar a la presidenta del Consejo Regulador de esa denominación de origen, Concha Iglesias, que hace balance de esta singular vendimia, la más adelantada de la historia. Antonio Muñoz, director técnico del grupo Bodegas Gallegas nos cuenta también cómo ha sido la experiencia de sus bodegas en el Ribeiro, Ribeira Sacra y Rías Baixas y, entre uno y otro hacemos recuento del volumen de kilos que ha dejado la vendimia de 2026 en las cinco DO gallegas.