Cousas de Comer

Cousas de comer 24/11/2026

Esta semana viajamos por toda Galicia y Portugal sin salir de Ourense gracias a la vigésimo séptima edición de Xantar, el salón internacional de la gastronomía y el turismo gastronómico que se celebró en Expourense durante cuatro días. Además de hacer un recorrido por algunas de sus actividades, los restaurantes, los stands, hemos entrevistado a Carlos Parra que nos ha hablado de su regreso a Ourense y hablamos con el vicepresidente de Turismo do Porto e Norte quien nos contó la importancia que tiene para Portugal esta cita anual en Ourense.