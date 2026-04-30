Cousas de Comer

Cousas de comer 28/04/2026

Vuelve la Primavera de Portas Abiertas a las cinco denominaciones de origen gallegas un programa de enoturismo que organiza la Xunta con la colaboración de las DO. Nosotros dedicamos buena parte del Cousas de Comer de esta semana a explicar cómo y cuándo se desarrolla el calendario de la edición de 2026 y hablamos con Manuel Vázquez Losada, presidente de la Ruta del Vino de Monterrei, que será la que abra el programa el fin de semana del ocho al diez de mayo.