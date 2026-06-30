Cousas de Comer
Cousas de Comer 30/06/2026
El pan de Cea celebra el próximo domingo su trigésimo tercera feria. De ella hablamos esta semana con José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea, en un programa que también abordaremos las propuestas de la Axencia de Turismo de Galicia para este verano con su director, Xosé Luis Merelles y anticipamos algunos de los premios que el próximo día 2 de julio entregará el Consello Regulador del Ribeiro en la gala anual que este año se celebra en Vigo.