De festa en festa

De Festa en Festa 03/08/2026

Esta semana Conchi e Hector estiveron na Festa do Pemento de Arnoia, na baixada de carrilanas en Muiños e na Procesión da Ramallosa en Celanova.

Reportaje Entretenimiento Cultura

De Festa en Festa 03/08/2026

De festa en festa 03/08/2026

Sinopsis

Esta semana Conchi e Hector estiveron na Festa do Pemento de Arnoia, na baixada de carrilanas en Muiños e na Procesión da Ramallosa en Celanova.

Ficha técnica

Emisión

03/08/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Cultura

Lenguajes audio

Español y Gallego

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz

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