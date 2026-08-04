De festa en festa
De Festa en Festa 03/08/2026
Esta semana Conchi e Hector estiveron na Festa do Pemento de Arnoia, na baixada de carrilanas en Muiños e na Procesión da Ramallosa en Celanova.
De festa en festa
Esta semana Conchi e Hector estiveron na Festa do Pemento de Arnoia, na baixada de carrilanas en Muiños e na Procesión da Ramallosa en Celanova.
De Festa en Festa 03/08/2026
Esta semana Conchi e Hector estiveron na Festa do Pemento de Arnoia, na baixada de carrilanas en Muiños e na Procesión da Ramallosa en Celanova.
Emisión
03/08/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Cultura
Lenguajes audio
Español y Gallego
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz