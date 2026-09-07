De festa en festa

De Festa en Festa 07/09/2026

Conchi Pérez y Héctor González nos llevan De Festa en Festa esta semana hasta Toén, Cambeo y Reboredo. Música, baile y, como no, acompañado de una cena popular.

Reportaje Entretenimiento Cultura

De Festa en Festa 07/09/2026

DE FESTA EN FESTA 07 09 2026

Sinopsis

Conchi Pérez y Héctor González nos llevan De Festa en Festa esta semana hasta Toén, Cambeo y Reboredo. Música, baile y, como no, acompañado de una cena popular.

Ficha técnica

Emisión

07/09/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Cultura

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz

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