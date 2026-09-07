De festa en festa
De Festa en Festa 07/09/2026
Conchi Pérez y Héctor González nos llevan De Festa en Festa esta semana hasta Toén, Cambeo y Reboredo. Música, baile y, como no, acompañado de una cena popular.
De festa en festa
Conchi Pérez y Héctor González nos llevan De Festa en Festa esta semana hasta Toén, Cambeo y Reboredo. Música, baile y, como no, acompañado de una cena popular.
De Festa en Festa 07/09/2026
Conchi Pérez y Héctor González nos llevan De Festa en Festa esta semana hasta Toén, Cambeo y Reboredo. Música, baile y, como no, acompañado de una cena popular.
Emisión
07/09/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Cultura
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz