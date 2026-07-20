De festa en festa

De festa en festa 20/07/2026

Esta semana achegámonos con Conchi e Héctor ata as Festas de Santa Mariña de Xinzo e a Festa da Xuventude en Barra de Miño. Tamén fumos de paparota á Concentración de Clásicos de Toén.

Reportaje Entretenimiento Cultura

De festa en festa 20/07/2026

De festa en festa 20/07/2026

Sinopsis

Esta semana achegámonos con Conchi e Héctor ata as Festas de Santa Mariña de Xinzo e a Festa da Xuventude en Barra de Miño. Tamén fumos de paparota á Concentración de Clásicos de Toén.

Ficha técnica

Emisión

20/07/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Cultura

Lenguajes audio

Español y Gallego

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz

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