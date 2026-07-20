De festa en festa
De festa en festa 20/07/2026
Esta semana achegámonos con Conchi e Héctor ata as Festas de Santa Mariña de Xinzo e a Festa da Xuventude en Barra de Miño. Tamén fumos de paparota á Concentración de Clásicos de Toén.
De festa en festa
Esta semana achegámonos con Conchi e Héctor ata as Festas de Santa Mariña de Xinzo e a Festa da Xuventude en Barra de Miño. Tamén fumos de paparota á Concentración de Clásicos de Toén.
De festa en festa 20/07/2026
Esta semana achegámonos con Conchi e Héctor ata as Festas de Santa Mariña de Xinzo e a Festa da Xuventude en Barra de Miño. Tamén fumos de paparota á Concentración de Clásicos de Toén.
Emisión
20/07/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Cultura
Lenguajes audio
Español y Gallego
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz