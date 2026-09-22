De festa en festa

De Festa en Festa 21/09/2026

Esta semana Héctor e Conchi visitaron as Festas da Saleta en Cea e Astureses e estiveron tamén na Foliada Xoldra de Aguiar.

Reportaje Entretenimiento Cultura

De Festa en Festa 21/09/2026

DE FESTA EN FESTA 21 09 2026

Sinopsis

Esta semana Héctor e Conchi visitaron as Festas da Saleta en Cea e Astureses e estiveron tamén na Foliada Xoldra de Aguiar.

Ficha técnica

Emisión

21/09/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Cultura

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz

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