De festa en festa
De Festa en Festa 21/09/2026
Esta semana Héctor e Conchi visitaron as Festas da Saleta en Cea e Astureses e estiveron tamén na Foliada Xoldra de Aguiar.
De festa en festa
Esta semana Héctor e Conchi visitaron as Festas da Saleta en Cea e Astureses e estiveron tamén na Foliada Xoldra de Aguiar.
De Festa en Festa 21/09/2026
Esta semana Héctor e Conchi visitaron as Festas da Saleta en Cea e Astureses e estiveron tamén na Foliada Xoldra de Aguiar.
Emisión
21/09/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Cultura
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz