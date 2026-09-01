De festa en festa

De Festa en Festa 31/08/2026

Programa presentado por Conchi Pérez e Héctor González, no que percorren festas e romarías ao longo de toda a provincia.

Reportaje Entretenimiento Cultura

De Festa en Festa 31/08/2026

DE FESTA EN FESTA 31 08 2026

Sinopsis

Esta semana Conchi e Héctor visitan as Festas de Cartelle, o Ponte Farruca en Laza, a Festa da Istoria en Ribadavia e a Festa da Vendima de Leiro.

Ficha técnica

Emisión

31/08/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Cultura

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz

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