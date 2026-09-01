De festa en festa
De Festa en Festa 31/08/2026
Programa presentado por Conchi Pérez e Héctor González, no que percorren festas e romarías ao longo de toda a provincia.
De festa en festa
Programa presentado por Conchi Pérez e Héctor González, no que percorren festas e romarías ao longo de toda a provincia.
De Festa en Festa 31/08/2026
Esta semana Conchi e Héctor visitan as Festas de Cartelle, o Ponte Farruca en Laza, a Festa da Istoria en Ribadavia e a Festa da Vendima de Leiro.
Emisión
31/08/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Cultura
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Paco Gallego, Conchi Pérez, Rosario Cruz