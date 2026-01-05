En Portada 02/01/2026

Sinopsis

- ¿Sabía usted que hay 28 ourensanos que padecen ELA, una enfermedad que paraliza poco a poco el cuerpo y sin avisar?

- ¿Sabía usted que el Gobierno desbloqueó el martes las ayudas para estos enfermos… un año después de la aprobación de la ley…? ¿… y que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reconoció que “que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida”?

- ¿Sabía usted, como dice Antía Manzano, de la asociación ourensana Aodemper… que la ELA no duele y lo que duele es la inmovilidad que causa?

- Y por otra parte, ¿sabía usted que un verinense, Nico Afonso, está realizando el Camino de Santiago a nado para ayudar a la asociación Mar Pozo en pro de los niños con enfermedades raras?