En Portada 02/03/2026

02 mar 2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Rafael Fernández.
27 feb 2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del diario La Región con José Ángel Vázquez Barquero, Roberto González y Olga Giráldez.
26 feb 2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
25 feb 2026
Quique Rodríguez analiza la actualidad con María Jesús Fernández, Julio Álvarez y David Alvarado.
24 feb 2026
Luis Seara - Miguel Ángel Michinel - Antonio Nespereira
El sondeo de GAD 3 para La Región refleja un PP y un PSOE en caída -el primero pierde casi un punto en intención de voto, pero mantendría sus 7 actas, y el segundo bajaría a 5-, frente a los 9-10 concejales de DO y el aumento de uno o dos ediles del BNG. Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿han dejado PP y PSOE solo al BNG en la oposición?; ¿es el Bloque en estos momentos el único partido con un líder y una estrategia política claras?; ¿hay tiempo para enderezar el rumbo?; ¿empieza a notar el alcalde el desgaste de gobierno o no ha llegado a su techo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23 feb 2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Luis Carlos de la Peña
PP y PSOE prolongan su caída en la ciudad, DO se frena y el BNG crece. Este es el titular de La Región en base al sondeo electoral publicado el domingo por el diario. Como cantaría Julio Iglesias, “la vida sigue igual” excepto por la mejoría del Bloque. Los interrogantes que les formulo son los siguientes: ¿por qué PP y PSOE no son capaces de mostrarse como una alternativa a Jácome?, ¿es un problema de liderazgo o de estrategia política?, ¿tienen tiempo para enderezar el rumbo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
20 feb 2026
Roberto González / José Ángel Vázquez Barquero / Olga Giráldez
Uno de cada cuatro delitos ya se cometen a través de las pantallas. ¿Estamos preparados, a nivel personal e incluso empresarial o legal, para esta nueva criminalidad?, ¿van los hackers por delante?, ¿resultan más o menos peligrosos en una sociedad como la ourensana... cada vez más longeva?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí
19 feb 2026
Antonio Nespereira, Manuel Herminio Iglesias, José Ángel Feijóo Mirón
¿Sabía usted que no se han repuesto todavía las 8 frecuencias entre Ourense y Valdeorras que desaparecieron a raíz de la pandemia?; ¿cómo es posible que solo circulen dos trenes por sentido entre ambas localidades? En cuanto a la red viaria… a su juicio, ¿qué carretera está en peor estado en estos momentos… la N-540 a Lugo, la N-120 a Valdeorras, la N-541 a Pontevedra o la A-52 a la Meseta?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
18 feb 2026
David Alvarado / Marco Valerio Lama / Antonio Troitiño Miércoles de ceniza, la celebración se acaba.
¿Cómo es posible contar con una sociedad tan viva, abierta y participativa en el Entroido, y tan parada, tan dormida y tan apocada en el ámbito político, reivindicativo y económico?, ¿son los mismos ourensanos los que se echan a la calle por el Entroido… que los que se quedan en casa el resto del año?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16 feb 2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Rafa Fernández Alonso
¿Qué es lo que hace tan especial al Entroido ourensano?, ¿cuáles son los valores que hacen que crezca año a año… y que se transmita como nunca de generación en generación?, ¿se suma la nueva ourensanía, conformada sobre todo por latinoamericanos, a la celebración?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16 feb 2026
13 feb 2026
Roberto González - Iago tabarés - Olga Giráldez
- ¿Sabía usted que el alcalde de Ourense está declarando en estos momentos como investigado por un presunto delito de apropiación indebida?; ¿sabía que la acusación le atribuye un plan para enriquecerse a costa del erario público?; ¿cómo es posible cobrar 77.000 euros brutos al año, con dedicación exclusiva, y gestionar al mismo tiempo una televisión privada? A eso tendrá que responder el único alcalde de Galicia que no publica su patrimonio.
- Y por otra parte… ¿qué nota le pondría al estado de las calles y aceras de la ciudad? - Y además, ¿hay suficiente policía en las calles de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12 feb 2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que una vecina de la ciudad reclama 51.283 euros al Concello de Ourense por una caída en la calle Santo Domingo?, ¿qué nota le pondría usted al estado de las calles y aceras de nuestra ciudad?, ¿ve diferencias entre el centro y los barrios?, ¿se siente seguro al conducir o caminar?, ¿están nuestras vías preparadas para 25 días seguidos de lluvia?
Y además… ¿sabía usted que las protestas de los tractoristas duran ya 44 días y que seguirán en la A52?
Y por último, ¿sabía que la violencia de hijos a padres es un fenómeno que va en aumento?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12 feb 2026
David Alvarado, Antonio Nespereira, Antonio Troitiño - ¿Es un invierno como los de antes o hablamos de cambio climático?, ¿en qué han cambiado nuestros hábitos tras 24 días seguidos de agua?, ¿tenemos peores trenes o carreteras que antes del diluvio, o la lluvia solo ha sacado a la luz que, al menos en Ourense, no se invertía en mantenimiento?, ¿es pertinente la declaración de zona catastrófica para paliar afectaciones por el temporal?
10 feb 2026
Julio Álvarez, Miguel Ángel Michinel, María Jesús Fernández
- He aquí algunos interrogantes tras las elecciones del domingo en Aragón: ¿Por qué se dispara Vox?, ¿por qué no crece el PP?, ¿serán capaces de gobernar juntos?, ¿hasta dónde caerá el PSOE?, ¿es solo una cuestión española o responde a una tendencia internacional?
- Y además… ¿sabía usted que uno de cada cinco universitarios del campus ourensano abandona el grado?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
06 feb 2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez - Cortada Pena Trevinca por un enorme socavón, “fochancas” en calles vitales como Progreso… reventones que obligaron a realizar cortes en Río Arnoia, Ramón Puga o Castella Ferrer… obras interminables en la avenida de Portugal o Alejandro Pedrosa, cortada también Bedoya por obras… ¿se ha convertido Ourense en una ratonera para conductores y peatones?
16 ene 2026
Julio Álvarez - Lalo Pavón - Manuel Herminio Iglesias
16 ene 2026
Xaime Calviño modera el debate con David Alvarado, Antonio Nespereira y Marco Valerio Lama
13 ene 2026
Xaime Calviño modera el debate en el que participan Antonio Troitiño, Abel Fraga y Luis Carlos de la Peña.
09 ene 2026
Roberto González - Lalo Pavón - Manuel Elías Pérez