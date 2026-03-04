En Portada

En Portada 04/03/2026

Antonio Nespereira - David Alvarado - Julio Álvarez

¿Qué repercusiones puede tener la amenaza del presidente Donald Trump de cortar los lazos comerciales con España… al que calificó de “aliado terrible”?; ¿hace Sánchez lo correcto al oponerse a la guerra de Irán… es un Quijote del siglo XXI… o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué busca el presidente español al resucitar, esta mañana, el “No a la Guerra” que movilizó a gran parte de la ciudadanía contra la guerra de Irak en 2003?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

Sinopsis

Ficha técnica

Emisión

04/03/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

