En Portada

En Portada 04/03/2026

Antonio Nespereira - David Alvarado - Julio Álvarez

¿Qué repercusiones puede tener la amenaza del presidente Donald Trump de cortar los lazos comerciales con España… al que calificó de “aliado terrible”?; ¿hace Sánchez lo correcto al oponerse a la guerra de Irán… es un Quijote del siglo XXI… o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué busca el presidente español al resucitar, esta mañana, el “No a la Guerra” que movilizó a gran parte de la ciudadanía contra la guerra de Irak en 2003?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.