En Portada

En Portada 05/03/2026

Laura Movilla - José Ángel Feijóo Mirón - Marco Valerio Lama

¿Quiere usted un planeta donde impere la ley del más fuerte… o prefiere un mundo regulado por leyes del Derecho Internacional?, ¿por qué se ha desatado la guerra de Irán… cuál cree que es la motivación verdadera de EEUU e Israel… usted lo tiene claro? ¿Sabía que la moda, la pizarra y el aceite son los productos ourensanos más perjudicados tanto por los aranceles de EEUU como por el conflicto en Oriente Medio? Y por otra parte… ¿sabía que un loro compartió despacho con el alcalde y funcionarios en el Concello de Ourense?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.