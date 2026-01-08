En Portada 07/01/2026

Sinopsis

- ¿Qué opina de la intervención militar estadounidense a la luz de los últimos acontecimientos?, ¿le ha sorprendido que Trump haya optado por seguir confiando en la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de la oposición?; ¿qué papel juega en todo esto el interés por el petróleo venezolano?; ¿cumplirá el presidente norteamericano su amenaza de invadir Groenlandia?; ¿qué efecto dominó puede traer esta decisión?; ¿hacia dónde se encamina el mundo si las grandes potencias dejan de regirse por el derecho internacional?

- Y por otra parte, ¿cómo se restaura un gobierno local, caso del bipartito liderado por Francisco Rodríguez, después una operación judicial fallida llamada Operación Pókemon?, ¿cómo es posible que, 13 años después, siga ejerciendo la jueza que la lideró?

