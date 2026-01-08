En Portada
En Portada 08/01/2026
Antonio Vallejo - Iago Tabarés - Luis Carlos de la Peña
En Portada
Antonio Vallejo - Iago Tabarés - Luis Carlos de la Peña
En Portada 08/01/2026
- ¿Qué opina del control por parte de EEUU del petróleo venezolano... y de su pretensión de hacerse con Groenlandia?;
-¿sabía que Groenlandia está bajo la soberanía de un país de la UE y aliado de la OTAN como Dinamarca?; ¿hacia qué clase de geopolítica nos encaminamos?; ¿qué papel juega Europa?
-Y por otra parte, volvemos a preguntarles a nuestros contertulios: ¿cómo se restaura un gobierno local, caso del bipartito liderado por Francisco Rodríguez, después una acción judicial fallida llamada Operación Pokemon?, ¿cómo es posible que, 13 años después, siga ejerciendo la jueza que la lideró?
- Y por último, ¿es Mercosur la puntilla a nuestros agricultores, o una gran oportunidad comercial?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
08/01/ 2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño