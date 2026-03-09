En Portada 09/03/2026

06 mar 2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Antonio Troitiño

La Región de ayer amaneció con el siguiente titular: “Un loro compartió despacho con alcalde y funcionarios del Concello de Ourense”. Por cierto, el ave pasó a mejor vida hace solo un par de días. A partir de aquí, surge un sinfín preguntas: ¿el loro de Jácome murió, realmente, a causa del hongo Aspergillus o lo mató la vergüenza ajena?; ¿contrajo un hongo o pudo matarlo el bochorno al escuchar frases del estilo… ‘hay que dar el palo a lo grande!’?; ¿cómo es posible que una especie que puede vivir 40 años… muriera con apenas 7 meses?, ¿hemos normalizado ya lo anormal… e incluso lo paranormal… en el comportamiento de nuestros gobernantes?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.