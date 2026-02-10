En Portada

En Portada 10/02/2026

Julio Álvarez, Miguel Ángel Michinel, María Jesús Fernández

- He aquí algunos interrogantes tras las elecciones del domingo en Aragón: ¿Por qué se dispara Vox?, ¿por qué no crece el PP?, ¿serán capaces de gobernar juntos?, ¿hasta dónde caerá el PSOE?, ¿es solo una cuestión española o responde a una tendencia internacional?

- Y además… ¿sabía usted que uno de cada cinco universitarios del campus ourensano abandona el grado?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

Ficha técnica

Emisión

10/02/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

