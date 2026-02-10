En Portada

En Portada 10/02/2026

Julio Álvarez, Miguel Ángel Michinel, María Jesús Fernández

- He aquí algunos interrogantes tras las elecciones del domingo en Aragón: ¿Por qué se dispara Vox?, ¿por qué no crece el PP?, ¿serán capaces de gobernar juntos?, ¿hasta dónde caerá el PSOE?, ¿es solo una cuestión española o responde a una tendencia internacional?

- Y además… ¿sabía usted que uno de cada cinco universitarios del campus ourensano abandona el grado?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.