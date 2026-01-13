En Portada
En Portada 12/01/2026
Xaime Calviño modera el debate en el que participan Antonio Troitiño, Abel Fraga y Luis Carlos de la Peña.
En Portada
En Portada 12/01/2026
El pasado sábado, los tractoristas ourensanos cortaron la A-52 en protesta por el acuerdo entre Europa y Mercosur, y ayer decidieron despejar la autovía. El interrogante que les traslado es el siguiente: ¿es Mercosur la puntilla a nuestros ganaderos y agricultores... o una gran oportunidad comercial?
Emisión
12/01/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño