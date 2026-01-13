En Portada 12/01/2026

30 dic 2025

- ¿Sabía usted que todavía una de cada tres familias ourensanas tira de la huerta para ahorrar?; ¿sabía que pese a que cada vez son menos los que cultivan y hacen matanzas, Ourense sigue siendo la provincia gallega que más apuesta por el autoconsumo?; ¿sabía que os grelos e os chourizos da casa proporcionan un aforro de 45 euros ao mes e máis de 500 ao ano?

- Y por otra parte, ¿sabía usted que la Justicia ha paralizado el intento del alcalde de desalojar a los placeros el 9 de enero de ese gran mercado del producto local que es actualmente la Alameda?