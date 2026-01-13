En Portada

En Portada 12/01/2026

Xaime Calviño modera el debate en el que participan Antonio Troitiño, Abel Fraga y Luis Carlos de la Peña.

Tertulia Información Sociedad

En Portada

Sinopsis

El pasado sábado, los tractoristas ourensanos cortaron la A-52 en protesta por el acuerdo entre Europa y Mercosur, y ayer decidieron despejar la autovía. El interrogante que les traslado es el siguiente: ¿es Mercosur la puntilla a nuestros ganaderos y agricultores... o una gran oportunidad comercial?

Ficha técnica

Emisión

12/01/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

