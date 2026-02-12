En Portada
En Portada 12/02/2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
En Portada
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
En Portada 12/02/2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
12/02/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño