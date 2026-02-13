En Portada

En Portada 13/02/2026

Roberto González - Iago tabarés - Olga Giráldez

- ¿Sabía usted que el alcalde de Ourense está declarando en estos momentos como investigado por un presunto delito de apropiación indebida?; ¿sabía que la acusación le atribuye un plan para enriquecerse a costa del erario público?; ¿cómo es posible cobrar 77.000 euros brutos al año, con dedicación exclusiva, y gestionar al mismo tiempo una televisión privada? A eso tendrá que responder el único alcalde de Galicia que no publica su patrimonio.

- Y por otra parte… ¿qué nota le pondría al estado de las calles y aceras de la ciudad? - Y además, ¿hay suficiente policía en las calles de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.