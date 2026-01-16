En Portada 14/01/2026

En Portada

Xaime Calviño modera el debate con David Alvarado, Antonio Nespereira y Marco Valerio Lama

¿Cómo se debe actuar cuando un político o famoso recibe una denuncia por acoso u agresión sexual, o vinculada a algún tipo de corruptela?, ¿Lo sensato es apartarlo inmediatamente de su cargo, como está ocurriendo en el PSOE gallego… y retirarle las distinciones, como solicita la izquierda de Madrid en el caso de Julio Iglesias?, ¿O lo prudente es respetar el principio democrático de presunción de inocencia y esperar a que falle el juez?

14/01/2026

Tertulia, Información, Sociedad

Xaime Calviño

Xaime Calviño

Xaime Calviño

