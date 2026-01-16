En Portada 15/01/2026

Sinopsis

¿Sabía usted que la brecha entre Ourense y el resto de Galicia, Lugo incluido, se nota cada vez más en los sueldos?; ¿sabía usted que un ourensano gana 410 euros menos al año que un lucense; 888 menos que un pontevedrés y 3.665 menos que un coruñes?; ¿y sabía usted que dentro de la propia provincia un empleado de banca gana 17.243 euros más al año que otro de hostelería y comercio?

Y por otra parte, ¿debe el Gobierno retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual… o debemos respetar el principio democrático de presunción de inocencia en espera de lo que falle el juez?