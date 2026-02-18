En Portada 18/02/2026

En Portada

David Alvarado / Marco Valerio Lama / Antonio Troitiño Miércoles de ceniza, la celebración se acaba.

¿Cómo es posible contar con una sociedad tan viva, abierta y participativa en el Entroido, y tan parada, tan dormida y tan apocada en el ámbito político, reivindicativo y económico?, ¿son los mismos ourensanos los que se echan a la calle por el Entroido… que los que se quedan en casa el resto del año?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

