En Portada

En Portada 23/02/2026

Lalo Pavón - Abel Fraga - Luis Carlos de la Peña

PP y PSOE prolongan su caída en la ciudad, DO se frena y el BNG crece. Este es el titular de La Región en base al sondeo electoral publicado el domingo por el diario. Como cantaría Julio Iglesias, “la vida sigue igual” excepto por la mejoría del Bloque. Los interrogantes que les formulo son los siguientes: ¿por qué PP y PSOE no son capaces de mostrarse como una alternativa a Jácome?, ¿es un problema de liderazgo o de estrategia política?, ¿tienen tiempo para enderezar el rumbo?

