En Portada 24/02/2026

Luis Seara - Miguel Ángel Michinel - Antonio Nespereira

El sondeo de GAD 3 para La Región refleja un PP y un PSOE en caída -el primero pierde casi un punto en intención de voto, pero mantendría sus 7 actas, y el segundo bajaría a 5-, frente a los 9-10 concejales de DO y el aumento de uno o dos ediles del BNG. Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿han dejado PP y PSOE solo al BNG en la oposición?; ¿es el Bloque en estos momentos el único partido con un líder y una estrategia política claras?; ¿hay tiempo para enderezar el rumbo?; ¿empieza a notar el alcalde el desgaste de gobierno o no ha llegado a su techo?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.