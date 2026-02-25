En Portada

En Portada 25/02/2026

Quique Rodríguez analiza la actualidad con María Jesús Fernández, Julio Álvarez y David Alvarado.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 25/02/2026

En Portada

Sinopsis

Quique Rodríguez analiza la actualidad con María Jesús Fernández, Julio Álvarez y David Alvarado.

Ficha técnica

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

stats