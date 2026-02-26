En Portada
En Portada 26/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
En Portada 26/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
Emisión
26/02/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño