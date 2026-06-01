En Portada 01/06/2026

28/05/2026

Lalo Pavón - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que estamos en la cuenta atrás para conocer si la Ribeira Sacra es declarada Patrimonio de la Humanidad?, ¿sabía usted que quedan menos de dos meses para que el 19 de julio arranque en Busán el Comité de la Unesco?, ¿qué supondría esta declaración para la gran joya natural de la Galicia interior? Y por otra parte, ¿qué opina de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz?, ¿recuerda cuántos casos salpican ya al PSOE y al Gobierno?, ¿lleva la cuenta?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.