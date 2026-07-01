En Portada

En Portada 01/07/2026

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con María Dibuja, Chelo Montero y Manuel Elías Pérez.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 01/07/2026

EN PORTADA 01/07/2026

Sinopsis

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con María Dibuja, Chelo Montero y Manuel Elías Pérez.

Ficha técnica

Emisión

01/07/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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